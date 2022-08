Andrey Santos - Daniel RAMALHO/CRVG

Publicado 14/08/2022 20:27

Rio - Destaque da vitória do Vasco sobre o Tombense com dois gols, o meia Andrey Santos pode viver dias decisivos em relação ao seu futuro nesta semana. De acordo com informações do canal "Atenção Vascaínos", dirigentes do clube carioca e integrantes da 777 Partners deverão se reunir com empresários do jogador para tentar avançar na renovação com o jovem.

Considerado uma das grandes promessas do Vasco, Andrey só tem contrato até agosto de 2023. Caso não renove, ele poderá assinar um pré-contrato com outra equipe a partir de fevereiro e deixar o clube carioca de graça. As negociações entre o clube e o jogador seguem em um impasse, porém, a primeira conversa dos familiares e dos agentes do meia com representantes da empresa norte-americana foi positiva.

Ao todo, Andrey Santos tem apenas 22 jogos como profissional do Vasco. Ele marcou cinco gols e vem sendo um dos principais destaques da equipe carioca na disputa da Série B.