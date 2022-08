Marlon Gomes em comemoração de seu gol sobre o Tombense, no sábado (13), pela Série B - Daniel RAMALHO/CRVG

Publicado 15/08/2022 13:22

Rio - Na manhã desta segunda-feira, o Vasco confirmou a lesão de Marlon Gomes. Destaque da vitória sobre o Tombense, no sábado, o meia de 18 anos deixou a partida com dores e realizou ressonância magnética que evidenciou o problema no músculo semimembranoso da coxa esquerda. Após o diagnóstico, o jogador iniciou a fisioterapia junto ao Departamento de Saúde e Performance (DESP). O tempo de tratamento não foi divulgado.

Em nota, o Vasco comunicou que as próximas etapas do tratamento serão estabelecidas de acordo com os sintomas de Marlon. Com isso, o jogador não tem previsão de retorno aos gramados e será desfalque nos próximos jogos.

Revelado pela base do Vasco, Marlon Gomes estreou no jogo contra a Ponte Preta e se destacou na vitória do Vasco por 3 a 1 sobre o Tombense pela Série B do Brasileirão. Ele marcou um dos gols e participou de outro.