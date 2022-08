Gabriel Pec - Thiago Ribeiro / Vasco

Publicado 15/08/2022 16:36

Titular nas últimas 19 partidas em que foi relacionado, Gabriel Pec não entrou em campo na vitória do Vasco, por 3 a 1, sobre o Tombense, no último sábado (13), em São Januário. O meia-atacante acompanhou do banco de reservas o golaço de Marlon Gomes e quando a joia foi substituída por ter se machucado, Figueiredo foi o escolhido pelo técnico interino Emílio Faro.



No mesmo jogo, Gabriel Pec também foi preterido por Bruno Tubarão, recém-contratado, que entrou no lugar de Alex Teixeira para jogar pelo lado do campo, evidenciando que o meia-atacante perdeu espaço dentro do elenco. Pec se notabilizou pela entrega na marcação, muitas das vezes voltando até a defesa para formar a primeira linha como o 5º jogador. No entanto, não conseguiu se destacar no setor ofensivo.



Os números comprovam isso. Na Série B, Gabriel Pec marcou apenas um gol, na vitória por 1 a 0, sobre o CSA, no dia 7 de maio, em São Januário, pela 6ª rodada. Quando o assunto é assistência, a situação piora, já que o meia-atacante não deu passe para gol, mesmo estando em campo em 22 das 24 rodadas da competição. Em 21 jogos foi titular e não foi relacionado em apenas uma partida por ter cumprido suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

A título de comparação, Gabriel Pec supera em participações diretas em gol na Série B apenas os recém-contratados Fábio Gomes e Bruno Tubarão. Eguinaldo, que subiu recentemente para os profissionais, soma um gol, Marlon Gomes tem um gol e uma assistência, enquanto Alex Teixeira já tem um passe para gol.

Com a lesão de Marlon Gomes, que deve desfalcar o Vasco por pelo menos três semanas, as chances de Gabriel Pec jogar devem aumentar, porém dificilmente o meia-atacante retomará a titularidade. A tendência é de que a vaga seja herdada por Figueiredo, que também havia perdido essa condição com a entrada de Alex Teixeira ao time.