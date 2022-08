Edimar no treino do Vasco - Daniel Ramalho/Vasco

Publicado 15/08/2022 16:32

Rio - O Vasco venceu e convenceu pela 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Em São Januário, a equipe comandada interinamente por Emílio Faro bateu o Tombense pelo placar de 3 a 1 em duelo marcado por grande presença dos jovens formados na base do clube.

Em entrevista ao 'ge', o lateral-esquerdo Edimar, um dos atletas mais experientes do elenco formado para cumprir a missão de retornar à elite, exaltou o trabalho feito pelo Cruzmaltino na revelação de jovens jogadores.

"Só tenho a exaltar o que o Vasco tem feito em relação às categorias de base. A gente vê que os meninos sobem realmente nos ajudando muito. Andrey, Marlon, Eguinaldo, Figueiredo e PEC são meninos que sabem o que é Vasco. Sabem o que é jogar no Vasco", iniciou o defensor de 36 anos.

Os gols do Gigante da Colina no triunfo sobre o Tombense foram anotados por Andrey Santos (duas vezes) e Marlon Gomes - que participou do primeiro tento do volante, abrindo os caminhos para a vitória.

"Eu costumo falar que o momento agora é deles, então a gente está ali para dar o suporte necessário que eles precisam. A importância deles realmente tem sido fundamental. Com eles, acredito que vamos conseguir o maior objetivo do clube que é voltar pra primeira divisão."

Dos citados por Edimar, tirando a dupla, Eguinaldo renovou recentemente seu contrato com o Vasco, Figueiredo é um dos destaques da temporada e Gabriel Pec, mesmo que esteja perdendo espaço, é boa opção para construção pelos lados.