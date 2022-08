Gabriel Dias deve voltar aos gramados apenas em 2023 - Daniel Ramalho/C.R. Vasco da Gama

Publicado 15/08/2022 17:28 | Atualizado 15/08/2022 17:30

Rio - O Vasco da Gama informou, nesta segunda-feira (15), que a cirurgia do lateral-direito Gabriel Dias foi um sucesso, e a fisioterapia já foi iniciada. O jogador, de 28 anos, tinha uma tendinite patelar no joelho direito, desde a vitória sobre o Londrina, no dia 18 de junho. A operação foi conduzida pelo Departamento de Saúde e Performance do Cruz-maltino.

"O atleta Gabriel Dias foi submetido a uma intervenção cirúrgica no tendão patelar direito. A cirurgia foi realizada pelos médicos do DESP, sendo considerada muito boa. O atleta já iniciou a fisioterapia no clube", informou o Vasco.



Mesmo com a cirurgia sendo um sucesso, e a fisioterapia já sendo iniciada, a tendência é de que o lateral-direito só volte aos gramados no ano que vem. Enquanto isso, o técnico Emílio Faro fica com Léo Matos e Matheus Ribeiro a disposição para os próximos compromissos.

O Vasco da Gama volta a campo na próxima quinta-feira (18), para enfrentar o CSA, às 20h, no Estádio Rei Pelé. A partida será válida pela 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.