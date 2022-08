Reunião entre dirigentes do Vasco e executivos da 777 Partners - Divulgação/C.R. Vasco da Gama

Publicado 15/08/2022 22:11

O Conselho Deliberativo do Vasco aprovou, na noite desta segunda-feira (15), os membros do Conselho de Administração e Fiscal da Vasco SAF, que está em processo de constituição. Nesta primeira etapa de três ao todo, a empresa terá o capital 100% do clube, que indicou o presidente Jorge Salgado, e o 1º e 2º vice-presidente geral, Carlos Osório e Roberto Duque Estrada.

Já para o Conselho Fiscal da Vasco SAF, o Conselho Deliberativo do clube aprovou seis nomes: os efetivos Ricardo Lopes Cardoso, Fernanda Correa Bilbao e Arthur Troula Stüssi Neves, e os suplentes Augusto Espanhol de Andrade, Marcelo da Costa Lima e Karine da Silva Lammel.

Todos os membros permanecerão no exercício até a conclusão da terceira etapa, que é a transferência de 70% das ações para a 777 Partners. Antes disso, na segunda etapa, a associação irá repassar à Vasco SAF, os ativos relacionados ao futebol.

Após a conclusão da terceira etapa, os Conselhos de Administração e Fiscal sofrerão alterações, com a entrada dos membro da 777 Partners. O CA terá sete cadeiras, sendo duas ocupadas pelo clube e cinco pelo grupo norte-americano. Já no CF, que terá três membros. A associação terá um representante no quadro efetivo e mais um suplente.

De acordo com o estatuto do clube recém-reformado, o presidente da Diretoria Administrativa, no caso Jorge Salgado, irá integrar o Conselho de Administração da Vasco SAF. Roberto Duque Estrada foi indicado para ocupar a segunda cadeira. No entanto, o nome ainda vai passar por votação. O Conselho Deliberativo abriu um prazo até a segunda-feira (22), para novas indicações, que deverão ser referendadas por 15 conselheiros. Não há necessidade do indicado fazer parte do CD.

Caso nenhum nome seja apresentado, Roberto Duque Estrada integrará automaticamente o Conselho de Administração representando a associação, ao lado do presidente Jorge Salgado.

O Vasco espera que todos esses trâmites sejam concluídos até o dia 5 de setembro, tendo em vista que o empréstimo-ponte de R$ 70 milhões, feito pela 777 Partners, no início de março, vence no dia 16 de setembro.