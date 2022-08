Andrey Santos - Daniel RAMALHO/CRVG

Rio - A situação envolvendo Andrey Santos e sua renovação com o Vasco segue estagnada. De acordo com informações do jornalista Jorge Nicola, os representantes do jogador não gostaram das condições impostas pelo clube carioca e pela 777 Partners na proposta de renovação de vínculo.

O entrave teria a ver com as cláusulas colocadas pelo clube carioca. Andrey Santos, de 18 anos, tem contrato com o Vasco até agosto de 2023. O jovem é considerado uma das principais promessas da base do Cruzmaltino e já despertou interesse de clubes europeus.

Segundo o jornalista, os representantes do Vasco acreditam que a renovação de contrato não deverá acontecer nas próximas semanas. Andrey Santos já atuou em 22 jogos pelo clube carioca na temporada e fez cinco gols.