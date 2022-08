Dirigentes do Vasco e representantes da 777 Partners - Foto: Rafael Ribeiro/Vasco

A Vasco SAF já tem um CNPJ. Com o nome empresarial de Vasco da Gama Sociedade Anônima do Futebol, a empresa está oficialmente aberta com o pedido sendo aprovado nesta terça-feira (16), pela Junta Comercial do Rio de Janeiro. Essa é a primeira etapa até a transferência das ações para a 777 Partners, que terá 70% dos ativos.

Agora a Vasco SAF já pode abrir a conta bancária e transferir os ativos do futebol que pertencem ao Club de Regatas Vasco da Gama. Essa é a segunda etapa e deve ser concluída entre os dias 18 e 28 deste mês, período em que o Vasco não entra em campo pela Serie B. Os jogadores serão registrados pela nova empresa, tanto na Federação Carioca, como na CBF.

Só depois desse processo é que a Vasco SAF terá a transferência de 70% das ações para a 777 Partners, mediante ao aporte de R$ 120 milhões. O valor total do negócio é de R$ 700 milhões que serão pagos em três anos. Vale lembrar que R$ 70 milhões já foram pagos através do empréstimo-ponte feito pelo grupo norte-americano ao clube, no final de fevereiro.

Na última segunda-feira (15), o Conselho Deliberativo aprovou os membros dos Conselhos de Administração e Fiscal da nova empresa. Nesta etapa, o clube mantém 100% das ações. A estimativa é de que todas as etapa sejam concluídas até o dia 5 de setembro.