Andrey marcou duas vezes na vitória do Vasco sobre o Tombense - Daniel Ramalho/Vasco

Andrey marcou duas vezes na vitória do Vasco sobre o TombenseDaniel Ramalho/Vasco

Publicado 16/08/2022 16:04

Rio - Visando nova arrancada em meio a período de oscilação na Série B, o Vasco viaja na noite desta terça-feira (16) para Maceió, onde irá encarar o CSA na quinta, às 20h, no Rei Pelé. Um dos principais jogadores da equipe, Andrey Santos deverá estar em campo na partida. O jovem, de 18 anos, falou sobre o seu início avassalador como profissional.

"Fiquei muito feliz com a vitória e os gols marcados contra o Tombense. É sempre bom fazer gol em casa. É um momento incrível esse que estou vivendo. É a realização de um sonho vestir essa camisa tão pesada. Sempre quis viver isso, sempre foi uma meta minha e da minha família. Vou seguir mantendo os pés no chão, focado e trabalhando forte para seguir ajudando o Vasco dentro de campo. Quero dar muitas alegrias para a torcida vascaína", disse, em entrevista ao site oficial do Vasco.

Andrey Santos encaminhou uma renovação de contrato com o Vasco. As partes já tem um acordo sacramentado para ampliar o vínculo até agosto de 2027. O anuncio deverá ser feito pelo clube carioca ainda neste semana.

No entanto, nem tudo são flores no Cruzmaltino. Emilio Faro tem dois problemas para escalar a equipe. Suspenso pelo terceiro cartão amarelo recebido na vitória contra o Tombense, por 3 a 1, em São Januário, o zagueiro Quintero não embarca com o grupo. Outra baixa será a de Marlon Gomes, que se recupera de uma lesão na coxa esquerda.