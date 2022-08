Torcida do Vasco - Divulgação/C.R. Vasco da Gama

Publicado 16/08/2022 20:52 | Atualizado 16/08/2022 20:53

O Vasco entrou com um requerimento, nesta terça-feira (16), na CBF, exigindo que o preço do ingresso para a torcida vascaína seja igualado ao valor dos bilhetes para os torcedores do CSA. Em nota, o clube informou que as entradas do setor visitante estão custando R$ 160, quatro vezes mais caro que o preço que está sendo cobrado para os setores destinados aos donos da casa.



"Os preços fixados pelo CSA para a partida da próxima quinta-feira para o setor visitante (Setor D) são de R$ 160,00 inteira e R$ 80,00 meia entrada. Já no setor correspondente para a torcida local (Setor A) os preços foram fixados em R$ 40,00 inteira e R$ 20,00 para meia entrada. Pelos preços ora em vigor, os torcedores do Vasco da Gama estão sendo obrigados a pagar 4 (quatro) vezes mais caro que o preço justo, o que contraria as regras da CBF".



O clube se apoia no artigo 86, parágrafo 4º do Regulamento Geral de Competições da CBF, que determina:

"Os preços dos ingressos para a torcida visitante deverão ter necessariamente, nos respectivos setores do estádio ou equivalente, os mesmos valores dos ingressos cobrados para a torcida local, observadas eventuais disposições contidas nos RECs (Regulamento Específico da Competição)".



O Vasco "espera providências imediatas para que sejam cumpridas as regras da CBF e que sejam respeitados os direitos de seus torcedores". A partida entre as equipes é válida pela 25ª rodada da Série B e será disputada no Rei Pelé, em Maceió, Alagoas. O Cruz-Maltino é o 4º lugar, com 42 pontos, enquanto o CSA é 18º colocado, com 23 pontos.