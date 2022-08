Eguinaldo comemora gol pelo Vasco - Foto: Daniel Ramalho/Vasco

A ascensão meteórica de Eguinaldo ganhou mais um capítulo na última segunda-feira (15). O atacante de 18 anos do Vasco foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-20 para o Torneio do Uruguai, que será disputado em Punta del Leste, entre os dias 4 e 11 de setembro. Além dos anfitriões, o Brasil vai enfrentar a Argentina e o Uzbequistão.

"Foi uma surpresa. Tinha acabado de sair do treino e vi que tinha sido convocado. É algo que vinha buscando. Estou muito feliz por estar realizando mais um sonho de moleque que é estar jogando pela Seleção Brasileira. É uma honra. Agradeço a Deus e todos aqueles que sempre me apoiaram e me incentivaram. Vai ser a minha primeira viagem para o exterior. Também vou estrear com a camisa da Seleção Brasileira. É uma honra e uma grande responsabilidade", declarou Eguinaldo ao site oficial do Vasco.

A convocação de Eguinaldo não surpreende pelo talento, mas sim pela trajetória. Até abril do ano passado, o atacante atuava no futebol de várzea, em Monção, no Maranhão. Chegou ao Rio para defender o Artsul, clube de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Jogou no time sub-20 e pelo profissional antes de ser contratado pelo Vasco, em setembro do ano passado.

No Cruz-Maltino, o jogador se destacou na equipe sub-17, subiu para o sub-20 e rapidamente se firmou como titular. Em 17 jogos marcou 11 gols, chamando a atenção do time profissional. A estreia aconteceu no empate com o Ituano, em 1 a 1, em São Januário, em 19 de julho. Já o primeiro gol saiu nove dias depois, na goleada sobre o CRB, por 4 a 0.

Com status de joia, Eguinaldo foi comprado pelo Vasco, que adquiriu 70% dos direitos econômicos do atacante por R$ 640 mil, ampliando o contrato até dezembro de 2027.