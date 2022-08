MT embarca para Portugal para se apresentar ao Santa Clara - Divulgação/7Braga Sports

Publicado 16/08/2022 18:33

O meia MT está a caminho de Portugal para se apresentar ao Santa Clara, clube da primeira divisão do país. O Vasco acertou o empréstimo do jogador até junho do ano que vem, com possibilidade de renovação por mais um ano, caso cumpra metas de desempenho. O contrato dele com o Cruz-Maltino é válido até dezembro de 2024.

Os empresários de MT, Lucas Trindade e Fabio Braga, da 7Braga Sports, registraram nas redes sociais o embarque do meia, no Aeroporto Internacional do Galeão. Na foto, Carlinhos, o pai do jogador, também está presente e viajou ao lado do filho para Portugal.

MT já tinha deixado de treinar com o elenco desde quarta-feira e aguardava apenas os detalhes burocráticos para embarcar para Portugal. Após se destacar na categoria sub-20, MT foi comprado pelo Vasco junto ao Volta Redonda, por R$ 600 mil, adquirindo 70% dos direitos econômicos. Pelo profissional, foram 29 jogos e apenas um gol. Nesta temporada foram apenas quatro partidas.