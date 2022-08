Nenê é uma das esperanças do Vasco contra o CSA - Daniel RAMALHO/CRVG

Nenê é uma das esperanças do Vasco contra o CSADaniel RAMALHO/CRVG

Publicado 17/08/2022 16:33

Atualmente com 42 pontos, sete a mais do que o atual quinto colocado (Londrina), o Vasco tem mais 14 jogos na Série B e planeja oito vitórias para garantir o retorno à elite do futebol brasileiro, a começar nesta quinta-feira (18) contra o CSA, em Maceió. Para não sofrer mais sustos na campanha, o Cruz-Maltino tenta acabar com a irregularidade das últimas 10 rodadas, quando venceu apenas três vezes.



A partir da primeira derrota na Série B, para o Novorizontino, já sob o comando de Mauricio Souza, o Vasco só conseguiu somar 12 pontos. Foram outras três derrotas e mais três empates, com apenas três triunfos. Ou seja, nas últimas 10 rodadas, teve aproveitamento de 40%, o que não seria suficiente para o objetivo para a reta final da competição.



Por isso, conseguir a segunda vitória seguida, agora sobre o CSA após passar pelo Tombense, é importante para a arrancada final sem precisar depender de tropeços dos adversários.



"O nosso principal objetivo é o acesso, não podemos pensar em outra coisa. No início, a gente chegou a oscilar um pouco, mas sempre almejamos estar ali no G-4, colado com os líderes. É continuar no caminho, sabemos que ainda faltam uns 20 pontos para conquistar o acesso, umas sete ou oito vitórias. É pensar em cada jogo", disse Anderson Conceição.



Para a partida, o Vasco não poderá contar com Quintero, suspenso, e Marlon Gomes, machucado. Danilo Boza jogará na zaga e a vaga no ataque está entre Figueiredo e Gabriel Pec.