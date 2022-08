Torcida do Vasco vive expectativa pela compra de 70% do futebol por parte da empresa 777 Partners - Foto: Daniel Ramalho/Vasco

Publicado 17/08/2022

O CSA ainda não foi notificado pela CBF sobre o preço dos ingressos do setor visitante, na partida contra o Vasco, nesta quinta-feira (18), no Rei Pelé. Em contato com a reportagem do DIA, o presidente do clube alagoano afirmou que não recebeu nenhum contato da entidade ou do Cruz-Maltino, para baixar o valor dos bilhetes.

Omar Coelho explicou que o Rei Pelé é setorizado e o local onde a torcida do Vasco vai ficar é mais caro. O presidente afirmou que o bilhete está sendo vendido por preço de meia-entrada, que é R$ 80, mesmo se o torcedor não ter direito ao desconto.

O Cruz-Maltino acionou a CBF, na última quarta-feira (16), reclamando do valor da inteira, que está R$ 160, se apoiando no artigo 86, parágrafo 4º do Regulamento Geral de Competições da CBF.

"Os preços dos ingressos para a torcida visitante deverão ter necessariamente, nos respectivos setores do estádio ou equivalente, os mesmos valores dos ingressos cobrados para a torcida local, observadas eventuais disposições contidas nos RECs (Regulamento Específico da Competição)".

Até o fechamento desta matéria, o Vasco havia informado que não teve resposta por parte da CBF. O Cruz-Maltino é o 4º colocado da Série B, com 42 pontos, enquanto o CSA é o 18º, com 23 pontos.