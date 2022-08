Yuri Lara no treino do Vasco - DANIEL RAMALHO/Vasco

Yuri Lara no treino do VascoDANIEL RAMALHO/Vasco

Publicado 18/08/2022 11:49

Rio - O duelo entre Vasco e CSA desta quinta-feira irá marcar o reencontro do volante Yuri Lara com seu antigo clube. Líder em desarmes pelo clube de Maceió na última Série B, o jogador vive momento único com a torcida vascaína, que soltaram "latidos" em sua chegada no aeroporto para reverenciar o maior ladrão de bolas do time no campeonato.

"Eu não esperava. Na minha carreira inteira ninguém nunca tinha latido para mim ou feito esse gesto como a torcida do Vasco faz. Era o que eu queria, assim que eu assinei com o Vasco eu queria ir bem e ser abraçado pela torcida. Eu chego a me arrepiar, porque não tem sensação melhor do que ver uma massa tão grande como é a do Vasco, uma torcida tão presente, latir para mim quando eu roubo uma bola. Espero que eles possam repetir isso por muito tempo", disse Yuri em entrevista ao "globoesporte.com".

Sobre o jogo desta quinta-feira, às 20h, no Estádio Rei Pelé, Yuri afirmou que será um grande desafio. Com muito respeito ao CSA, que está na zona de rebaixamento, o volante destacou qualidades do adversário. Mesmo assim, foca na vitória vascaína.

"Primeiramente tem que respeitar o CSA. Sabemos que o time não passa por um momento fácil, eles estão na zona de rebaixamento, mas é um time perigoso e forte. A gente tem que fazer nosso jogo, quando nosso time se encaixa, como foi contra o Tombense, marcando firme atrás e jogando junto, a gente consegue fazer o resultado. Espero que possamos sair vencendo, porque é difícil virar pra cima da gente. Vamos entrar com a cabeça focada para abrir o placar.", falou.

Há oito meses no Vasco, Yuri tem contrato apenas até o final deste ano e, ao falar sobre renovação, o jogador disse que o foco está em subir para a Série A. O Cruzmaltino, porém, possui interesse em contar com ele para a temporada de 2023, segundo o "GE".

"Não tem nada ainda, minha vontade todo mundo sabe. Eu sou vascaíno, sou feliz aqui, estou sendo feliz aqui. O foco agora é o acesso, procuro até evitar pensar nisso, porque realmente o foco maior é a gente subir. Com o dever cumprido, a gente começa a pensar nessa possibilidade, pensar em ficar", destacou o volante.