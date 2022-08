Andrey Santos - Daniel RAMALHO/CRVG

Andrey Santos Daniel RAMALHO/CRVG

Publicado 18/08/2022 13:17

Rio - Um dos principais destaques do Vasco na temporada, o meia Andrey Santos, de 18 anos, ganhou destaque no jornal espanhol "AS". A publicação abordou o início impressionante do jovem e também o interesse de clubes importantes do futebol europeu no brasileiro. O PSG, o Manchester City e o Barcelona estariam monitorando o atleta.

Andrey Santos, de 18 anos, já aceitou a proposta de renovação de contrato com o Vasco. O anuncio será feito pelo clube carioca nos próximos dias. Para seguir no Cruzmaltino, o jovem rejeitou propostas de equipes do futebol europeu. O novo contrato será até agosto de 2027.

O atual vínculo do jovem com o clube carioca vai até agosto de 2023. Ainda não foi divulgada a nova multa de Andrey Santos com o Vasco. O contrato anterior previa uma multa rescisória no valor de 30 milhões de euros (R$ 166,1 milhões) para clubes do exterior.

Considerado uma das maiores promessas do Vasco, Andrey Santos tem apenas 22 jogos na temporada, mas já é um dos destaques da equipe na Série B. O jogador, de 18 anos, marcou cinco vezes.