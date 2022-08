Torcida do Vasco vive expectativa por venda da SAF - Daniel RAMALHO/CRVG

Publicado 18/08/2022 16:02

Após acionar a CBF na tentativa de diminuir o preço dos ingressos para o jogo contra o CSA, nesta quinta-feira, no Rei Pelé, o Vasco informou que não obteve sucesso e vai entrar na Justiça Desportiva para resguardar os interesses do seu torcedor. O Cruz-Maltino reclama do valor das entradas do setor visitante, no qual classifica como abusivo. Os bilhetes estão custando R$ 160 e R$ 80 (meia-entrada). Em nota, o clube faz um alerta aos vascaínos.

"O clube recomenda aos torcedores vascaínos que estarão hoje à noite no setor visitante do estádio Rei Pelé que guardem o canhoto dos ingressos, para possível ressarcimento do valor adicional irregularmente cobrado pelo clube mandante".

O Vasco utiliza como argumento o artigo 86, parágrafo 4º do Regulamento Geral de Competições da CBF, que determina:

"Os preços dos ingressos para a torcida visitante deverão ter necessariamente, nos respectivos setores do estádio ou equivalente, os mesmos valores dos ingressos cobrados para a torcida local, observadas eventuais disposições contidas nos RECs (Regulamento Específico da Competição)".

A reportagem do DIA entrou em contato com o CSA, que informou que foi notificado pela Federação Alagoana de Futebol por volta das 19h e respondeu a entidade quatro horas depois. No documento, o CSA afirmou que não infringiu o Regulamento Geral de Competições (RGC), já que o setor do visitante não é equivalente aos setores dos torcedores locais.

"Conforme é possível constatar, não há Setor D para a torcida local, sendo, por isso, sem parâmetro qualquer comparação entre os valores destinados à torcida local e à visitante. No mais, o valor que vem sendo praticado em todos os jogos do CSA para o Setor D é no importe de R$ 80,00 (oitenta reais) meia-entrada e R$ 160,00 (cento e sessenta reais) inteira, sendo certo que tal Setor do Estádio mais se aproxima do Setor Especial 1 e 2 da torcida local, que por sua vez, vem sendo vendido pelo importe de R$ 100,00 (cem reais) meia-entrada e R$ 200,00 (duzentos reais). inteira, pelo que, o preço do ingresso praticado ao setor visitante está condizente com aquele praticado para a torcida local".

O CSA alegou também que o 'Setor Arquibancada Baixa' está parcialmente interditado e que os custos de segurança e logística para abrigar os torcedores visitantes são maiores, justificando o aumento nos preços. Por fim, o clube alagoano relembrou que a partida entre CRB x Grêmio, disputada no Rei Pelé, os torcedores gremistas pagaram R$ 150 (R$ 75 meia) pelo ingresso.