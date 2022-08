Vasco

Presidente do CSA repudia atitude do Vasco em levar água para Maceió: 'Desrespeito'

Omar Coelho afirma que os jogadores do time alagoano bebem a água da cidade e manifestações como a do Cruz-Maltino atrapalham o turismo do local

Publicado 18/08/2022 18:32 | Atualizado há 52 minutos