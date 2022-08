Rayan, joia do Vasco, é indicado ao Barcelona - Foto: Daniel Ramalho/Vasco

Publicado 19/08/2022 14:12 | Atualizado 19/08/2022 14:21

Principal joia da base do Vasco, o atacante Rayan completou 16 anos no dia 3 de agosto e está apto a assinar o seu primeiro contrato profissional. No entanto, a negociação está em compasso de espera, deixando no ar um clima de incerteza.

Antes de mais nada, vale apresentar quem é Rayan. Filho do ex-zagueiro Valkmar, que defendeu o Vasco na década de 1990, o atacante é tratado como um fenômeno da posição e foi a grande estrela da equipe sub-17 que foi vice-campeã da Copa do Brasil e conquistou a Copa Rio neste ano. Pela categoria, são 22 gols em 17 jogos.

Rayan também recebeu oportunidades no time sub-20, tanto que integrou o elenco que disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na categoria foram 2 gols em 9 jogos, porém foi titular em apenas um. Atualmente, o atacante tem um contrato de formação até agosto do ano que vem.

No mês passado, o Vasco apresentou uma proposta para firmar o primeiro contrato profissional de Rayan, porém os valores não agradaram. Considerado um dos expoentes da Geração 2006, o atacante é comparado a Endrick, joia do Palmeiras, que assinou recentemente com um salário de R$ 90 mil. Por esse motivo, o staff entende que o jogador merece uma maior valorização por parte do Cruz-Maltino, que ofereceu cerca de R$ 12 mil.

Uma contraproposta foi apresentada pelos agentes de Rayan, mas até o momento, o Vasco ainda não respondeu. A demora, cerca de 40 dias, se explica pelo momento de transição com a criação da Vasco SAF, que ainda não teve a entrada efetiva da 777 Partners. A expectativa é de que isso aconteça até o dia 5 de setembro.

Grandes clubes brasileiros monitoram Rayan e já fizeram consultas sobre a sua situação contratual, mas a tendência é pela permanência da joia. O atacante é cria da Barreira e do Vasco, clube que defende desde os 6 anos de idade. Além da vontade do jogador em continuar, o Cruz-Maltino ainda tem a preferência na assinatura do primeiro contrato profissional.



Caso as partes não entrem em acordo, o Vasco terá a possibilidade de cobrir a proposta apresentada por um outro clube, devido ao contrato de formação firmado com Rayan, que é válido até agosto do ano que vem.