Torcida do Vasco em São JanuárioDaniel Ramalho/C.R. Vasco da Gama

Publicado 21/08/2022 11:42

Rio - O Vasco da Gama pretende divulgar o terceiro uniforme para as temporadas 2022/2023 nas próximas semanas. Ainda sem data escolhida pela direção devido ao atraso na confecção das peças, o clube planeja o lançamento da nova camisa no jogo contra o Guarani, no dia 31 de agosto, mas ainda analisando o cenário quanto ao contato com a fornecedora. A informação é do 'ge'.



O Gigante da Colina costuma lançar seu terceiro uniforme no dia ou perto do seu aniversário, que está sendo comemorado neste domingo (21). O clube celebra os 124 anos de história.

Inicialmente, existia a ideia de lançar o novo uniforme no jogo contra o Bahia, no próximo domingo (28). No entanto, a diretoria vê com bons olhos estrear diante de sua torcida. A terceira camisa do Vasco, conforme adiantou o 'Papo na Colina', trará referências as origens portuguesas.