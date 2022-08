O Atlético-MG, de Jorge Sampaoli, é uma das gratas surpresas no atual Campeonato Brasileiro - Bruno Cantini / Agência Galo / Atlético

Publicado 23/08/2022 16:43

Rio - Sem trabalhar desde que deixou o Olympique de Marselha, o técnico Jorge Sampaoli afirmou em participação no programa "Bem, Amigos!" que deseja voltar a trabalhar no Brasil. Ex-treinador de Santos e Atlético-MG, o argentino também afirmou que tem uma casa no Rio. Empolgados com a notícia, alguns torcedores do Vasco utilizaram as redes sociais para pedir a contratação do técnico.

O Cruzmaltino está próximo de ter seu futebol oficialmente administrado pela 777 Patners. O clube carioca tem o interino Emilio Faro como técnico, no momento. Ainda não se sabe se o Vasco irá buscar um novo treinador neste ano, porém, o investimento no Cruzmaltino deverá ser bem maior para a próxima temporada.