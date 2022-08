Quintero - Daniel RAMALHO / CRVG

Publicado 23/08/2022 15:00

O Vasco entrou no G4 da Série B na 7ª rodada, após vencer o Bahia, por 1 a 0, em São Januário. No domingo (28), o Cruz-Maltino encara justamente o Esquadrão de Aço, na Fonte Nova, completando um turno dentro da zona de classificação para a Série A. Essa marca é motivo de alegria por parte do zagueiro Quintero, mas o jogador ressaltou que vale pouco, já que ainda faltam 13 rodadas para o fim da competição.

"Feliz por essa marca, não sabia, não tinha me ligado, mas feliz por estar um turno completo no G4. Isso não vale muito coisa porque falta muito campeonato pela frente. A gente sabe o foco e o objetivo principal que a gente tem. Agora é cada jogo enfrentar como final para o objetivo principal que é levar o Vasco de volta para a Série A, que é onde ele merece", afirmou Quintero em entrevista para a VascoTV

Assim como o Vasco, o Bahia também está no G4, na vice-liderança com 44 pontos, dois a mais que o Cruz-Maltino, que é o 4º. Quintero afirmou que conhece bem o time adversário e indicou como a equipe precisa se portar em campo para sair vitorioso.

"Bahia é um grande clube e tem um grande time. Joguei contra o Rodallega, tive o Enderson (Moreira) de treinador no Fortaleza. Sei muito bem como ele pensa, como ele gosta dos seus times. Vai ser um jogo difícil, dois times grandes, que brigam na parte de cima, que tem o foco de levar seus clubes para a Série A. Acho que vai ser uma final. A gente tem que enfrentar assim, com muita vontade de conquistar os três pontos fora de casa.

Quintero retorna ao time após cumprir suspensão diante do CSA. O zagueiro lamentou ter sido desfalque, ainda mais depois da derrota, mas afirmou que o resultado já ficou para trás.

"Estou me sentindo muito bem. É ruim sair dos jogos. Se eu não me engano fiquei fora de apenas dois jogos por cartão amarelo, mas é muito ruim. Eu sabia que seria um jogo muito difícil contra o CSA, mas isso já é passado. Agora é focar no Bahia, fazer um grande jogo lá e conquistar os três pontos".

O zagueiro vai reeditar a dupla de zaga com Anderson Conceição, companheiro no qual Quintero encheu de elogios.

"Eu joguei contra na Série A, dois anos atrás, um jogo entre Fortaleza e Cuiabá, mas não conhecia muito ele. Como eu sempre falo, foi algo especial, desde o primeiro jogo junto, parecia que jogávamos juntos a três anos. Foi algo muito especial. Fico feliz pelo momento em que ele está vivendo e por nós estarmos ajudando o Vasco. Isso é o mais importante", finalizou.