Camisas do Vasco utilizadas em ação pelo reconhecimento de paternidade estão em leilão Divulgação

Publicado 23/08/2022 11:38

As camisas do Vasco com vários 'Xs' em vez do nome dos jogadores, utilizadas na entrada de campo antes da vitória por 3 a 1 sobre o Tombense no Dias dos Pais, estão em leilão na plataforma da Play For a Cause. Os itens fizeram parte da campanha do clube pelo reconhecimento de paternidade na certidão de nascimento, e agora poderão ajudar um projeto social.



Com lance inicial de R$ 800 por cada uma das 11 camisas autografadas pelos jogadores que a usaram, todo o valor arrecadado será destinado à instituição Nóiz Projeto Social, da Cidade de Deus.



"Essa ação tem um duplo impacto social e ficamos muito felizes em promover o leilão desses itens. Primeiro, a campanha super importante sobre o reconhecimento de paternidade. Segundo, que o lucro líquido do leilão será destinado para uma instituição social carioca, situada na Cidade de Deus. A Nóiz utiliza a educação como principal ferramenta na luta contra a desigualdade, oferecendo cursos e capacitações para crianças, jovens e adultos e é muito importante para a Play For a Cause apoiar este tipo de projeto", explicou Andre Georges, fundador e CEO da Play For a Cause.



A ação de reconhecimento de paternidade na certidão de nascimento foi promovida pelo Vasco em parceria com a Defensoria Pública do Rio de Janeiro (DPRJ). Até o início da manhã desta terça-feira, as camisas de Andrey Santos e Marlon Gomes eram as com maior valor, ambas com um lance de mil reais. Mais informações sobre o leilão podem ser obtidas no site play.foracause.com.br .