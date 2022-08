Anderson Martins teve duas passagens pelo Vasco. A segunda foi em 2017 - Nelson Costa / Vasco.com.br

Publicado 22/08/2022 12:50

Campeão da Copa do Brasil de 2011 pelo Vasco, Anderson Martins anunciou a aposentadoria do futebol nesta segunda-feira (22). O agora ex-zagueiro, de 35 anos, quase não atuou nos últimos três anos, por CSA, Bahia e São Paulo, e se despediu pelas redes sociais.



"Hoje encerro mais um ciclo em minha vida (...) Saí de casa aos 11 anos de idade, só com o sonho de ser um jogador de futebol e Deus me abençoou muito mais do que imaginei. Agradeço ao Vitória por ter me dado a primeira oportunidade, por ter me formado como ser humano e me preparado para os desafios que viriam. Agradeço também a todos os profissionais e pessoas que tive a honra de conviver nos clubes onde joguei (...) Posso dizer que combati o bom combate e guardei a fé! Obrigado, futebol!", escreveu em postagem no Instagram.



Com duas passagens pelo Vasco, em 2011 e 2017, Anderson Martins disputou 54 jogos, marcando um gol, e foi campeão da Copa do Brasil, título inédito e última grande conquista do clube. Companheiros do time que fez história, Dedé e Diego Souza foram alguns dos jogadores a se manifestar.



"Deus abençoe, meu irmão. Obrigado pelos bons momentos que me proporcionou jogando ao seu lado. Fecho os olhos e logo vem lembranças boas das nossas parcerias", escreveu Dedé.



"Parabéns pela carreira vitoriosa. Tive o prazer de jogar com você. Além de craque, um cara de caráter ímpar, amigo e muito trabalhador. Que Papai do Céu ilumine seu caminho nessa nova fase da sua vida", escreveu Diego Souza.