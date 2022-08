Joshua Wander - Rafael Ribeiro / Vasco

Publicado 21/08/2022 16:31

Rio - O Vasco, que completa 124 anos de história neste domingo, recebeu felicitações do sócio-gerente e fundador da 777 Partners, empresa que vai administrar a Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do clube. Em vídeo publicado nas redes sociais, Joshua Wander mandou um recado para os torcedores e falou sobre a transição do futebol para o grupo americano.

"Oi, vascaínos! Eu quero aproveitar este momento para desejar à todos os torcedores do Vasco no Brasil e no mundo um aniversário muito feliz. Hoje é um dia para comemorar a história incrível e rica do Vasco e olhar ansiosamente para os novos capítulos que vamos escrever juntos. Muito obrigado pelo apoio e paciência durante este período de transição" afirmou Josh, no vídeo, e completou:

"Nós da 777 Partners estamos trabalhando duro para conseguir avançar o mais rápido possível. E eu estou ansioso para estar no Brasil o quanto antes para comemorar com todos vocês pessoalmente" finalizou o empresário americano.

No momento, o Vasco e a 777 Partners passam pelo processo de transição do futebol para empresa. O CNPJ já foi aprovado, mas ainda há vários protocolos a serem realizados antes do grupo americano passar a controlar o Cruzmaltino. A expectativa é que o processo seja finalizado até o começo do próximo mês.

Confira o vídeo: