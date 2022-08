CT Moacyr Barbosa - Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 20/08/2022 16:13

Rio - Apesar dos protocolos e cuidados estabelecidos para evitar casos de contaminação pelo rotavírus em Maceió, o diretor médico do Vasco, Gustavo Caldeira, informou que seis jogadores retornaram de viagem com sintomas de gastroenterite. O deslocamento da equipe ocorreu pelo jogo contra o CSA, pela Série B, na última quinta, quando o Cruzmaltino perdeu por 2 a 0.

Os casos por contaminação da água pelo rotavírus em Maceió fizeram o Vasco tomar medidas para evitar o desfalque de jogadores. Com isso, o Cruzmaltino levou a própria água do Rio de Janeiro e estabeleceu regras de alimentação, hidratação e higiene pessoal. Também ficou proibido o consumo de qualquer outro alimento no hotel ou em trajetos que o clube fizesse antes e depois da partida.

Mesmo assim, seis jogadores apresentaram sintomas de gastroenterite. No entanto, o diretor médico disse que eles já estão medicados e tratados. Os nomes dos atletas não foram divulgados no boletim médico.

Na última partida do Cruzeiro diante do CSA em Maceió, no último mês de julho, foram registrados casos sintomáticos de gastroenterite, diarreia, vômito, febre e dores abdominais entre jogadores da equipe celeste.

A medida do Vasco mobilizou a Secretaria de Estado da Saúde, que através de nota oficial, afirmou que apenas três casos de rotavírus foram confirmados em Maceió entre os dias 1 de 18 de agosto, e descartou o surto de contaminação.