Roberto Duque Estrada - Reprodução / Vasco

Roberto Duque EstradaReprodução / Vasco

Publicado 23/08/2022 16:01 | Atualizado 23/08/2022 16:02

O 2º vice-presidente geral do Vasco, Roberto Duque Estrada, irá acompanhar o presidente Jorge Salgado no Conselho de Administração da Vasco SAF, após a transferência de 70% das ações para a 777 Partners. O dirigente foi indicado no último dia 15 deste mês, em reunião do Conselho Deliberativo.

Na ocasião, alguns membros questionaram a condução do processo e ficou decidido que outros nomes poderiam ser indicados até a última segunda-feira (22), desde que tenha o apoio de 15 conselheiros. Como nenhuma indicação foi protocolada na Secretaria do clube até o final do dia, Roberto Duque Estrada foi aprovado para ocupar uma das vagas do Conselho de Administração que pertencerão ao clube.

Atualmente, o Conselho de Administração da Vasco SAF é composto por cinco membros, todos indicados pelo Vasco, que detém 100% da empresa. Após a transferência de 70% das ações para a 777 Partners, o Conselho de Administração vai passar a ter sete membros, sendo que cinco serão indicados pelo grupo norte-americano e dois representarão o clube, que terá 30% das ações. Estatutariamente, uma das vagas sempre pertencerá ao presidente da associação.