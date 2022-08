Torcida do Vasco compareceu em peso no treino com os portões abertos - RAFAEL RIBEIRO / VASCO

Torcida do Vasco compareceu em peso no treino com os portões abertosRAFAEL RIBEIRO / VASCO

Publicado 24/08/2022 16:50

O Vasco informou que os ingressos para o jogo contra o Guarani, dia 1º de setembro, em São Januário, estão esgotados. Mais uma vez todos os 22 mil bilhetes emitidos poucas horas após o início das vendas, situação que vem sendo rotineira nos últimos jogos como mandante, condição que o time segue invicto na Série B, com oito vitórias e cinco empates.