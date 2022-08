Sócio da 777 Partners, Josh Wander celebrou a compra da SAF do Vasco - Rafael Ribeiro/C.R. Vasco da Gama

Publicado 24/08/2022 19:59

O Vasco entrou em acordo com a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) e conseguiu registrar a SAF na entidade. Todos os contratos do clube já foram transferidos para o novo CNPJ, faltando agora o registro na CBF, que será notificado ainda nesta noite para iniciar a migração.



A Ferj havia recusado o pedido de registro da SAF por causa de uma dívida do Vasco de R$ 6,8 milhões, contraída em grande parte em 2017. A entidade não estava abrindo mão do pagamento, pois havia cobrado do Botafogo a quitação de pendências quando o clube registrou o novo CNPJ, fazendo valer o regulamento da entidade.



O presidente Jorge Salgado negociou com a Ferj que o pagamento da dívida será feito na primeira semana após a entrada do aporte de R$ 120 milhões da 777 Partners, na SAF. A proposta foi aceita pela entidade e o imbróglio foi resolvido.



O Vasco também tem uma dívida com a CBF de R$ 9,5 milhões, através de quatro empréstimos feitos entre 2013 e 2015. No entanto, não há no regulamento da entidade impeditivo de registro de SAF por causa de pendências financeiras, diferentemente do que consta no documento da Ferj.

A expectativa é de que a CBF registre a SAF e transfira todos os contratos do clube para a empresa já nesta quinta-feira (25), marcando efetivamente o fim do processo de transição do departamento de futebol. Portanto, a partida contra o Bahia, domingo, na Fonte Nova, será a primeira do Vasco da Gama Sociedade Anônima do Futebol