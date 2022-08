Marlon Gomes treina no CT Moacyr Barbosa, do Vasco - Daniel RAMALHO/CRVG

Publicado 25/08/2022 17:28

O Vasco deve ter um reforço importante para o jogo contra o Bahia, domingo, às 16h, na Fonte Nova, pela 26ª rodada da Série B. O meio-campista Marlon Gomes tem treinado com o restante do elenco sem restrições físicas e se coloca à disposição para ser relacionado.

O jogador desfalcou o Vasco na derrota para o CSA, por 3 a 1, no Rei Pelé, devido a uma lesão muscular na coxa esquerda, sofrida na vitória sobre o Tombense, por 3 a 1, em São Januário, no dia 13 de agosto. Na ocasião, Marlon Gomes foi o grande destaque, ao marcar um lindo gol e participar das principais jogadas ofensivas da equipe.

O meio-campista havia iniciado a transição no início da semana, porém a sua utilização na partida contra o Bahia vai ser avaliada dia a dia, com definição apenas no sábado, quando a delegação embarca para Salvador. O departamento médico ainda tem receio, tendo em vista que o retorno estava previsto em três semanas. Se for relacionado, Marlon Gomes ficará como opção no banco de reservas.

Além de Marlon Gomes, Juninho também deve estar à disposição da comissão técnica. O volante meio-campista não é relacioanado desde o empate com a Chapecoense, no dia 31 de julho, devido a uma lesão muscular na coxa esquerda.