Nenê descarta aposentadoria e sonha com Libertadores pelo Vasco: 'Sempre quero mais'

Nenê avalia desempenho do Vasco e fala sobre relação com Maurício Souza Foto: Daniel Ramalho/Vasco

Publicado 25/08/2022 15:22

Com 41 anos completados no dia 19 de julho, o meia Nenê ainda possui sonhos no futebol. Em entrevista coletiva nesta quinta-feira (25), o jogador afirmou não pensar na aposentadoria, revelando que quer jogar ainda mais dois anos, projetando disputar mais uma edição de Libertadores.

"Sempre quero mais. Fico feliz por conseguir performar e ter essa regularidade. Minha missão é ajudar o Vasco a conseguir subir de divisão. Me sinto horado de ter esse respeito e carinho no Vasco. Passa ano após ano e sempre quero jogar mais dois anos (risos). Essa é a minha maior alegria. Quero sempre mais. Com 41 anos, ainda estar jogando em um clube grande e performando, me deixa motivado. Meu sonho é jogar a Libertadores pelo Vasco. Tenho que aguentar mais dois anos, até os 43 (risos)".

Para realizar o sonho, Nenê primeiro precisa ajudar o Vasco a conquistar o acesso para a Série A e isso passa por ele e Alex Teixeira, que são as lideranças técnicas do time. O camisa 10 reconheceu que o entrosamento ainda está longe do ideal, mas garantiu que daqui a poucos jogos eles estarão se entendendo muito bem.

"O Alex é um cara de muita qualidade técnica, muito inteligente. Foram poucos jogos, ainda não conseguimos um entrosamento ideal. Tivemos duas derrotas fora de casa. Acho que ele não é um jogador que vai fazer com o que o sistema defensivo melhore ou piore. Mas temos que pensar como ajustar nessa fase decisiva. O nosso diferencial tem que ser na parte ofensiva. Temos que ajustar como compensar defensivamente. E o entrosamento vai vir cada vez mais. Nos próximos dois, três jogos estaremos no nosso melhor".

O responsável por encaixar Alex Teixeira no time segue sendo Emílio Faro, que completou um mês à frente da equipe. A cada dia, o interino vem ganhando status de definitivo, pelo menos até o final da Série B. Nenê é mais um fazer coro pela permanência dele no cargo.

"Não é a gente que tem que decidir, mas é um cara que está com a gente desde o começo, a gente tem uma confiança muito grande, um cara sensacional, que conhece o grupo. A estrada está bem pavimentada, aconteceram alguns resultados que não têm nada a ver com ele, como o último, então a gente não pode tomar decisões equivocadas. O que for decidido a gente vai estar junto, o diferencial desse grupo é a união, todos no mesmo caminho para conquistar o objetivo. Se ele for ficar até o final, temos total confiança, vem fazendo excelente trabalho".

No próximo domingo (28), o Vasco enfrenta o Bahia, na Fonte Nova, um confronto que está sendo encarado como uma decisão por Nenê.

"Vai ser uma final contra o Bahia. A gente não ficou tão preocupado (com o jogo contra o CSA), porque foram gols muito rápidos. Claro que não foi o jogo que nós queríamos, mas se toma o gol em um minuto e o segundo gol é uma infelicidade, vai por água abaixo toda estratégia da semana e é difícil fazer um prognóstico. Não é um jogo para se basear. Tivemos uma reunião só a gente e o Emílio, conversamos, temos que ir mais estratégicos para não perder mais pontos dessa maneira. A gente está com a alerta ligado, o mental tem que estar forte nesses momentos".