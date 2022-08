Andrey e Marlon comemoram a vitoria na partida entre Vasco e Tombense - Daniel RAMALHO/CRVG

Quem é vascaíno e curte jogos eletrônicos sentiu a ausência do Vasco na atualização do EFootbal 2023, produzido pela empresa Konani, que patrocina o clube desde o final de julho de 2019. A parceria chegou ao fim no final do mês passado, mas as partes entraram em acordo pela renovação do contrato por mais um ano, como revelou o vice de marketing, Vitor Roma.

"Estamos renovando. Chegou hoje a minuta do contrato. Não vamos sair e já já estaremos de volta em alguma atualização do jogo".

O dirigente revelou também que a marca não estará presente no uniforme, pela falta de espaço disponível no momento. Atualmente o Vasco estampa 10 marcas: Pixbet, Kappa, BMG, Mercado Bitcoin, Cartão de Todos, Multimarcas Consórcios, Vrauu, Meta Soccer, Hebron e Tim.