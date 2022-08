Figueiredo comemorando seu primeiro gol com a camisa do Vasco da Gama - Daniel Ramalho/C.R. Vasco da Gama

Figueiredo comemorando seu primeiro gol com a camisa do Vasco da GamaDaniel Ramalho/C.R. Vasco da Gama

Publicado 26/08/2022 18:18

A partida contra o Bahia, neste domingo (28), na Fonte Nova terá um sabor especial para Figueiredo. Foi diante do adversário, no primeiro turno da Série B, que o atacante marcou o seu primeiro gol pelo Vasco, uma bomba de fora da área que garantiu a vitória do Cruz-Maltino por 1 a 0. Após o golaço, todos imaginavam que ele iria explodir assim como o seu potente chute, mas o jogador seguiu como coadjuvante da equipe.

Figueiredo voltaria a ser protagonista quatro jogos depois, na vitória sobre o Náutico, por 3 a 1, no Arruda, partida em que o atacante marcou novamente um golaço de fora da área e ainda contribuiu com uma assistência para o gol de Nenê. No entanto, aquele jogo foi o último com participação em gol do atacante.

Desde então Figueiredo esteve em campo em 12 partidas, não sendo relacionado em duas: derrota para o Sampaio Corrêa, por suspensão, e empate com o Ituano, por lesão. Neste período, o atacante viu Andrey Santos se tornar o vice-artilheiro do Vasco na Série B com cinco gols e as ascensões de Eguinaldo e principalmente Marlon Gomes, que assumiu a titularidade do time em seu lugar.

Em cinco jogos, Marlon Gomes soma um gol e uma assistência, metade do que Figueiredo conseguiu em 23 rodadas na Série B. O atacante recuperou a titularidade na derrota do CSA por causa da lesão do meio-campista de 18 anos, que já está recuperado de lesão, mas deve iniciar o confronto com o Bahia, no banco de reservas. Mais uma chance para Figueiredo mostrar o seu valor e potencial para se manter na equipe.