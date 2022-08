Alex Teixeira no duelo com a Chapecoense - Daniel Ramalho/C.R. Vasco da Gama

Publicado 27/08/2022 11:53

Rio - Principal contratação do Vasco na última janela de transferências, o atacante Alex Teixeira voltou ao Brasil depois de 12 anos, e já obteve o status de ídolo. O jogador, que é cria da base do clube, pode atingir uma importante marca no próximo domingo, chegando aos 100 jogos com a camisa do Cruz-maltino. Em entrevista ao portal "GE", o jogador comentou sobre a importância de atingir esta marca,

"É uma marca muito importante. Fico feliz. Mas não adianta fazer 100 jogos se a gente não conseguir o resultado no domingo contra o Bahia. Vou focar primeiro no jogo e depois comemorar essa marca de 100 jogos", disse Alex Teixeira.

Mesmo com pouco tempo no seu retorno ao Vasco, Alex Teixeira já se encontra bem entrosado com os jogadores e a comissão técnica. Recentemente, Nenê disse que ainda busca o entrosamento ideal com o atacante, que concordou com a fala do camisa 10.

"É isso mesmo. Cheguei há pouco mais de um mês. É questão de adaptação e entrosamento. No dia a dia vamos trabalhar isso e colocar no jogo. No jogo temos que tentar buscar um ao outro. É questão de tempo para estarmos entrosados", destacou.



Alex Teixeira também rasgou elogios ao treinador interino Emílio Faro, que vem sendo bastante exaltado pelos jogadores e torcedores do Cruz-maltino.

"Ele é um paizão para todos nós. Tem a confiança de todo grupo. Por mim a gente permanece com ele até o fim da Série B. Ele já conhece todo grupo, que respeita muito ele. Na minha opinião, ele deve ficar até o final conosco", comentou.



Alex Teixeira segue sua preparação para os próximos compromissos do Vasco da Gama. Neste domingo (28), o atacante pode disputar o seu 100º jogo pelo clube, no duelo com o Bahia, às 16h, na Arena Fonte Nova, pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.