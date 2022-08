Gabriel Alvarenga da Cruz morreu poucas horas após ser aprovado em teste no Vasco - Divulgação/C.R. Vasco da Gama

Publicado 28/08/2022 11:33

Rio - O Vasco aproveitou os jogos da base do último sábado (27) para prestar homenagens a Gabriel Alvarenga Cruz, de 7 anos, que morreu na última quinta-feira, poucas horas depois de ser aprovado e chamado para um segundo teste no sub-7 do clube. O garoto e a tia, chamada Elizabeth, faleceram em um acidente de carro em Campo Grande, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Na manhã deste sábado, antes dos jogos do Vasco pelo Campeonato Carioca Sub-15 e Sub-17, foi respeitado um minuto de silêncio. De acordo com o "GE", o Cruz-Maltino também pediu ao Bahia pra incluir os nomes de Gabriel e Elizabeth entre os homenageados no minuto de silêncio antes da partida do próximo domingo, às 16h, na Arena Fonte Nova, pela Série B do Brasileiro. O clube também publicou uma mensagem no Twitter.



O minuto de silêncio antes dos clássicos contra o Flamengo, pelo Carioca Sub-15 e 17, será em homenagem ao menino Gabriel Alvarenga Cruz e sua tia Elizeth Batista da Cruz.



Gabriel estava em avaliação no Clube faleceu após um acidente de trânsito.



— Vasco Base (@vascobase) August 27, 2022

Gabriel Alvarenga jogava em um projeto em Santa Cruz, também na Zona Oeste do Rio, e estava em avaliação para passar a treinar no sub-7 do Vasco. Ele passou na primeira etapa e voltava para casa no momento do acidente.