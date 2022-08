Emílio Faro segue como técnico interino do Vasco - Daniel Ramalho/C.R. Vasco da Gama

Publicado 28/08/2022 21:10

Além da derrota por 2 a 1 para o Bahia no confronto direto, que deixou o Vasco em quarto lugar na Série B a apenas quatro pontos do quinto (Londrina), a postura do time que quase não atacou durante o jogo foi outro ponto negativo. Entretanto, o técnico interino Emílio Faro explicou a ideia de jogo que tentou implementar e a defendeu das críticas.



"A intenção era atrair o Bahia. A gente consegue no início o gol, e a intenção era, através da torcida deles, nessa situação de não conseguir o resultado logo de início, ir desequilibrando o Bahia. Conseguiram o primeiro gol numa situação infeliz da gente, viraram, aí mudou a perspectiva do segundo tempo. Não há estratégia de "não finalizar". A gente não conseguiu fazer transição. Tivemos muita oportunidade de sermos mais letais à defesa do Bahia", explicou na coletiva após o jogo na Fonte Nova.



Apesar da quinta derrota seguida como visitante na Série B, Faro minimizou o desempenho fora de casa e mantém a confiança no retorno à elite do futebol brasileiro.



"Não abala em nada nossa classificação as cinco derrotas seguidas fora. Vai valer para a frente. A gente vai ter o acesso para a Série A", garantiu.