Anderson Conceição em disputa de bola com Daniel na derrota do Vasco para o Bahia - Daniel RAMALHO/CRVG

Publicado 28/08/2022 18:30

A cada rodada o Vasco se complica mais na Série B e vê a vantagem para o quinto colocado (agora o Londrina) diminuir para apenas quatro pontos a 12 rodadas do fim. Com a quinta derrota fora de casa seguida, desta vez para o Bahia por 2 a 1, Anderson Conceição lamentou mais uma vez a falta de atenção defensiva, e tenta manter o time de cabeça erguida para o próximo desafio.



"Viemos com estratégia de jogo inicial, edra quebrar o ritmo do Bahia e sair no contra-ataque. Fizemos o gol, mas com desatenção sofremos a virada muito rapidamente. Temos que levantar a cabeça, o campeonato não acabou. Ainda temos a chance do acesso e vamos para o jogo quarta-feira", disse o zagueiro à TV Globo.



Sem muito tempo para lamentar ou encontrar soluções, o Vasco volta a campo na quarta-feira (31) para enfrentar o Guarani, na zona de rebaixamento, em São Januário.