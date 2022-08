Alex Teixeira na partida entre Vasco x Bahia pelo Campeonato Brasileiro B no Estadio da Fonte Nova em 28 de agosto de 2022. Foto: Daniel RAMALHO/CRVG - Daniel RAMALHO/CRVG

Publicado 28/08/2022 17:54

Em seu primeiro jogo com a SAF registrada na CBF, o Vasco se complicou na Série B ao perder por 2 a 1 para o Bahia, na Fonte Nova. O time jogou com uma formação muito defensiva e foi nulo ofensivamente, a ponto de a primeira finalização sair apenas aos 16 minutos do segundo tempo. Como resultado, chegou à quinta derrota seguida fora de casa e, ao fim da rodada, viu a vantagem dos baianos, na vice-liderança, subir para cinco pontos e fica a quatro do quinto colocado na tabela (Londrina).

Pressionado pela péssima sequência como visitante e com a aproximação de clubes abaixo dele na tabela, o Vasco foi a campo com uma formação muito defensiva. Com Edimar sendo o terceiro zagueiro, Paulo Victor na ala esquerda, além de Nenê, Bruno Tubarão e Alex Teixeira, os jogadores mais ofensivos, muito recuados, o time de Emílio Faro foi dominado nos minutos iniciais e não teve contra-ataque. O gol do Bahia só não saiu porque Thiago Rodrigues salvou em chute de Jacaré, aos 7 minutos.



Dois gols contra

Sem fazer nada no ataque, o Vasco conseguiu abrir o placar aos 18, graças a um gol contra que caiu do céu. Após cabeçada de Bruno Tubarão e erro do goleiro Danilo Fernandes, a bola bateu em Ricardo Goulart e entrou. Bem postado atrás, o Cruz-Maltino optou por abdicar do ataque e só dar chutão, sem aproveitar o nervosismo do adversário. Foi castigado.

Justamente quando o Bahia mal chegava à área, Quintero, que estava soberano no lance, também fez gol contra, aos 39, ao tentar cortar um cruzamento. O Bahia, então voltou a crescer no jogo contra um acuado Vasco. Ainda houve tempo para Ricardo Goulart, sem marcação após escanteio, virar o jogo nos acréscimos do primeiro tempo.



Primeira finalização

Após o intervalo, o Cruz-Maltino voltou o mesmo ofensivamente, sem nenhuma jogada. O problema foi a piora defensivamente. Assim como no primeiro tempo, Thiago Rodrigues salvou cara a cara com Daniel, após Quintero perder a bola perto da área. Faro, então, colocou o time pra frente, com Figueiredo e Gabriel Pec, que não começaram jogando pois estavam debilitados de gastroenterite durante a semana, entrando nos lugares de Paulo Victor e Tubarão.

Enfim o Vasco se fez presente no ataque e deu a primeira finalização somente aos 16 minutos da segunda etapa: Andrey Santos quase empatou, após escanteio, mas a bola foi para fora. O problema é que não existiu ideia de jogo e o time não conseguiu fazer jogadas ou chegar mais ao perigo. Thiago Rodrigues ainda evitou o terceiro gol, de Daniel e de Luiz Henrique. Faro só foi para o tudo ou nada aos 37, com Marlon Gomes e Palácios, tirando Yuri e Nenê, mas não mudou a péssima atuação.