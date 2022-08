O Vasco de Nenê vê chance de acesso reduzir a cada tropeço fora de casa - Daniel RAMALHO/CRVG

Publicado 29/08/2022 12:44

Com a derrota por 2 a 1 para o Bahia, o Vasco viu a chance de acesso na Série B reduzir para 56%, de acordo com o site 'Infobola', do matemático Tristão Garcia. Antes da 26ª rodada, a possibilidade de voltar à Primeira Divisão era de 65%.



A queda se deve à diminuição da vantagem do Cruz-maltino para o quinto colocado (Londrina), que agora é de apenas quatro pontos. Ainda assim, o clube está bem cotado para terminar no G-4 da Série B, já que os paranaenses só têm 18%. E a confiança no retorno à Série A continua grande para o técnico interino Emílio Faro, que conta com São Januário nesta reta final.



"A gente vai jogar agora em casa (contra o Guarani, nesta quarta-feira) e vai buscar nossa vitória e a classificação virá. Existe amanhã depois de hoje. O que está para trás é um retrovisor quebrado. Nós não vamos classificar nos últimos três jogos, e sim nos próximos 12 jogos", disse.

Contra o Bahia, o Vasco amargou a quinta derrota seguida fora de casa na Série B e estacionou no quarto lugar na tabela. O time terá mais seis partidas em São Januário e outras seis fora do Rio na reta final da competição.