Otto Carvalho viu a derrota do último domingo como inaceitável - Reprodução: Twitter/Otto Carvalho

Publicado 29/08/2022 13:40

Rio - Após a derrota para o Bahia por 2 a 1, neste domingo, o Vasco desperdiçou a chance de retornar à vice-liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. Sob o comando do auxiliar Emílio Faro desde a saída de Maurício Souza há mais de um mês, o clube teve cobrança pela contratação de um técnico. Em rede social, o presidente da Assembleia Geral, Otto Carvalho sinalizou a necessidade urgente do Cruz-maltino.

"O sinal está mais que ligado, perder esse jogo não existe! Que as providências sejam tomadas com urgência, não subir compromete todo ano de 2023. Faro quer ser auxiliar, um técnico urgente!", escreveu em sua conta no Twitter.

Na última quarta-feira, Emílio Faro completou um mês como técnico interino do Vasco. O auxiliar já deixou claro que não quer ser efetivado nesse momento, mas o clube tem encontrado dificuldades no mercado para achar um substituto desde a saída de Maurício Souza.

Após a derrota para o Bahia fora de casa, o Vasco está a quatro pontos do quinto colocado Londrina e viu a chance de acesso para a Série A cair para 56%. Antes, a possibilidade de subir era de 65%, de acordo com o site "Infobola".