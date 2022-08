Marlon Gomes comemora seu gol na partida entre Vasco e Tombense no Estadio Sao Januario Pelo Campeonato Brasileiro B em 13 de agosto de 2022 - Daniel RAMALHO/CRVG

Publicado 30/08/2022 21:40

Pressionado para vencer, o Vasco vai ter um time mais ofensivo contra o Guarani, nesta quarta-feira (31), em São Januário, pela 27ª rodada da Série B. O lateral-esquerdo Paulo Victor, que foi titular jogando mais avançado na derrota para o Bahia, por 2 a 1, no último domingo, na Fonte Nova, dará lugar a Marlon Gomes. O jogador entrou no segundo tempo pois vinha de lesão muscular e agora volta a equipe.

A dúvida está na outra ponta ofensiva. Bruno Tubarão agradou diante do Bahia e deve ser mantido, mas Figueiredo briga pela posição. Raniel será desfalque mais uma vez. O atacante não treinou por causa de uma lesão muscular e só deve voltar no final de semana, no jogo contra o Brusque.

A provável escalação do Vasco tem Thiago Rodrigues; Matheus Ribeiro, Quintero, Anderson Conceição e Edimar; Yuri Lara, Andrey Santos e Nenê; Marlon Gomes, Bruno Tubarão (Figueiredo) e Alex Teixeira, mais uma vez como referência no comando de ataque.

O Vasco é o 4º colocado da Série B com 42 pontos, mas a diferença para o Londrina caiu para apenas um ponto, já que o time paranaense venceu o CRB, por 1 a 0, nesta terça-feira (30), no Estádio do Café.