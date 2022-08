Luxemburgo nos tempos de Vasco - Daniel Castelo Branco

Luxemburgo nos tempos de VascoDaniel Castelo Branco

Publicado 30/08/2022 16:30

Rio - O ex-treinador do Vasco, Vanderlei Luxemburgo fez críticas a operação que levou o futebol do clube carioca a ser administrado pela 777 Partners. Na opinião do técnico, o Cruzmaltino deveria ter sido negociado por um valor superior ao do investimento feito pela empresa norte-americana.

"Falando como homem de negócio que eu sou, além de técnico – não se vende o Vasco da Gama por R$ 700 milhões. Por que não se vende? Porque 100 milhões de dólares, 150 milhões de dólares são três, quatro jogadores das categorias de base. Tem algo equivocado. Falta gestão competente para valorizar a base, investir na base. A receita do futebol está na base", afirmou em participação do programa "Reis da Resenha" na Jovem Pan.

Vasco e a 777 Partners oficializaram recentemente o acordo que vinha sendo desenhado desde o começo de 2022. O grupo investidor desembolsou o valor de R$ 700 milhões para cuidar de 70% das ações do futebol do Cruzmaltino.