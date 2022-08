Lukas, meia-atacante de 15 anos, vai reforçar a base do Vasco - Divulgação/Sport

Publicado 30/08/2022 21:13

O Sport anunciou oficialmente a saída do meia-atacante Lukas, de 15 anos, apontado como uma das grandes promessas da base do Leão. O clube informou que o jogador está a caminho do Vasco, "apesar de todos os esforços terem sido feitos para a permanência do atleta".

Na nota, o Sport afirmou que "ofereceu um contrato com números acima aos que foram ofertados pelo Vasco". O Leão ainda conseguiu manter 50% dos direitos econômicos de Lukas, prefixando 20% deste percentual por R$ 500 mil. O clube pernambucano não tem o certificado de Clube Formador da CBF, que serve como proteção para manter atletas que não possuem idade para assinar um contrato profissional. A partir de 16 anos o jogador já pode firmar o primeiro vínculo.

No Vasco a contratação foi bastante celebrada por se tratar de um jogador promissor. Vale destacar que o gerente das categorias de base, Rodrigo Dias, já trabalhou no Sport e conhece a família do Lukas, o que foi determinante para o desfecho positivo. O clube tem apostado em contratações de promessas. Antes de Lukas, o Cruz-Maltino fechou com Eguinaldo que atualmente integra o elenco profissional.