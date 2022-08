Emílio Faro conta com prestígio no Vasco - Daniel Ramalho/Vasco

Publicado 31/08/2022 12:49

O Vasco divulgou a lista de relacionados para o jogo contra o Guarani, nesta quarta-feira (31), às 19h, em São Januário. O técnico interino Emílio Faro relacionou 23 jogadores, os mesmos que foram selecionados na derrota para o Bahia, por 2 a 1, na rodada passada.



O desfalque segue sendo Raniel, que ficou de fora do jogo na Fonte Nova por causa de uma lesão muscular. O atacante, que é o artilheiro do Vasco na temporada com 14 gols, está em transição e deve retornar na partida do final de semana, contra o Brusque, fora de casa.