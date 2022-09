Gustavo Morínigo foi demitido do Coritiba - Divulgação/Coritiba

Gustavo Morínigo foi demitido do CoritibaDivulgação/Coritiba

Publicado 31/08/2022 19:30

Rio - Em busca de um nome para comandar a equipe ainda nesta temporada, o Vasco tem Gustavo Morínigo no radar. O treinador foi consultado pelo clube carioca, mas não é o único alvo. O Cruzmaltino tem uma lista de possíveis nomes que estão sendo avaliados.

O técnico, de 45 anos, é nascido no Paraguai e deixou o Coritiba após mais de um ano de trabalho. Ele assumiu o Coxa em 2020, comandou a equipe paranaense durante todo o ano passado, e deixou o clube no meio da atual temporada. Morinigo também passou por Libertad, Cerro Porteño e Nacional, todos do Paraguai.

O Vasco está sem um treinador desde a saída de Mauricio Souza. Atualmente, o auxiliar Emílio Faro comanda a equipe. Além de Morínigo, Tiago Nunes e Odair Hellmann também estão em pauta, mas a decisão será tomada após o jogo com o Guarani.

Os executivos da 777 Partners estão no Rio de Janeiro para finalizar a compra da SAF do clube e ficarão até sexta-feira. Josh Wander, sócio-fundador do grupo norte-americano, dará uma entrevista coletiva nesta quinta-feira, às 14h