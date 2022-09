Thiago Rodrigues - Daniel RAMALHO/CRVG

Thiago RodriguesDaniel RAMALHO/CRVG

Publicado 01/09/2022 17:26

A vitória sobre o Guarani, por 2 a 1, em São Januário, amenizou a pressão sobre o Vasco, que chegou aos 45 pontos, ultrapassou o Grêmio e agora é o 3º lugar na Série B. No entanto, o gol contra de Anderson Conceição e o sufoco durante a partida ainda dão insegurança ao torcedor. O goleiro Thiago Rodrigues, um dos destaques do confronto, preferiu valorizar o resultado, do que apontar os erros defensivos.

"É um campeonato que se resume em bola parada. A gente tem feito trabalhos para isso. Prefiro focar na nossa vitória e na conquista dos 3 pontos. A vitória foi importante, pude ajudar ali atrás no que dava para fazer. Agora é focar contra o Brusque. Vai ser um jogo competitivo e aproveito para convocar a galera para esse jogo".

Questionado sobre a diferença para o 5º colocado, que já foi de 9 pontos, caiu para um e agora é de 4 pontos, Thiago Rodrigues tratou com normalidade, argumentando sobre a dificuldade da competição.

"Todos os times tem oscilado e agora é necessário manter o equilíbrio e o foco neste campeonato que é tão difícil e disputado. Estamos no caminho certo com essa grande vitória. Agora é reunir forças para o próximo jogo".

Com a vitória, o Vasco continua invicto como mandante na Série B. Para Thiago Rodrigues, graças ao torcedor vascaíno, que vem sendo o diferencial do time em São Januário.

"Em casa realmente somos muito fortes, com a ajuda do nosso torcedor, a gente tem se mostrado bem preparado e pronto para o nosso acesso. Nossa torcida é surreal, o que eles fazem, apoio para a gente, realmente só nos traz mais motivação e força para conquistar os 3 pontos em casa. É guerra. Todos os jogos serão assim, não terá jogo fácil. O espírito é esse e estamos no caminho certo".

A partir desta sexta-feira (2), o futebol do Vasco será gerido efetivamente pelos executivos da 777 Partners, que finalizaram a compra de 70% das ações da SAF. Essa mudança de gestão não está sendo notada pelo elenco. Thiago Rodrigues afirmou que o foco é total apenas no acesso.

"Nós temos unido forças para assuntos internos. Todos focados no acesso. Coisas externas, nós temos procurado deixar de lado. Estamos focados no que é melhor para o Vasco, que é o acesso".