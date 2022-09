Eguinaldo - Daniel RAMALHO/CRVG

Publicado 31/08/2022 22:30

Rio - Titular pela primeira vez na temporada, o atacante Eguinaldo marcou um dos gols da vitória do Vasco sobre o Guarani, em São Januário. Após o fim da partida, o jogador, de 18 anos, celebrou o resultado positivo e o momento marcante que ele viveu na noite desta quarta-feira.

"A emoção é muito grande, fazer um gol em São Januário, em um momento importante da temporada, pode escutar essa torcida gritando o meu nome. Agora é comemorar o resultado e já pensar no próximo desafio", afirmou.

Eguinaldo chegou ao Vasco no ano passado para defender o time sub-17 do clube carioca, após se destacar no Artsul. Como profissional no Cruzmaltino, o jovem, de 18 anos, atuou em nove jogos e fez dois gols na temporada.

O resultado fez com que o Vasco ultrapassasse o Grêmio e voltasse para a terceira colocação na Série B. Com 45 pontos, o Cruzmaltino tem quatro de vantagem para o Londrina, que está em quinto lugar no torneio. Neste sábado, o clube de São Januário volta aos gramados contra o Brusque, fora de casa. Já o Guarani, que está em penúltimo, recebe o Sampaio Corrêa, no mesmo dia.