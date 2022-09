Guitarrista do Iron Maiden esteve na tribuna de São Januário para assistir Vasco x Guarani - Reprodução/SporTV

Publicado 01/09/2022 15:14

Rio - O duelo entre Vasco da Gama e Guarani, na última quarta-feira (31), teve um convidado especial na tribuna de São Januário. O britânico Janick Gers, um dos guitarristas da banda Iron Maiden, está no Brasil para participar do Rock In Rio, e aproveitou o tempo livre para curtir a vitória do Cruz-maltino na Série B.

O Iron Maiden possui uma longa história com o Vasco da Gama. Em 1998, a "Força Jovem", uma das principais torcidas organizadas do clube, começou a utilizar a imagem do mascote Eddie em seus uniformes e bandeiras. O mascote era figura constante nos discos e nos shows da banda de rock.

Os integrantes do grupo, inclusive, estiveram no Maracanã em 2000, para assistir a final da Copa João Havelange, que terminou com o título brasileiro do Cruz-maltino. Em 2016, integrantes da banda voltaram a se reencontrar com torcedores do Vasco, que presentearam o baixista Steve Harris com uma placa com os dizeres "The greatest team in Brazil salutes the greatest band in the world" (o maior time do Brasil saúda a maior banda do mundo).

O Iron Maiden será a atração principal desta sexta-feira (02), o primeiro dia do festival. Além deles, também serão os destaques do Rock In Rio, as seguintes atrações: Post Malone (Sábado, 03), Justin Bieber (04), Guns N' Roses (08), Green Day (09), Coldplay (10) e Dua Lipa (11).