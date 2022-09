Eguinaldo foi titular pela primeira vez na vitória sobre o Guarani - Daniel RAMALHO/VASCO

Publicado 01/09/2022 19:38

O atacante Eguinaldo, de apenas 18 anos, continua evoluindo de forma meteórica no Vasco. Prestes a completar um ano no clube, o jogador já faz parte do time profissional e na vitória sobre o Guarani, por 2 a 1, em São Januário, foi titular pela primeira vez, sendo o grande destaque da partida, participando diretamente do resultado.

No primeiro gol, ajeitou a bola para Alex Teixeira dominar e sofrer o pênalti. Já no segundo, estufou a rede mostrando oportunismo ao aproveitar a sobra e finalizar de pé esquerdo. O repertório mostrado também contou com dribles, arrancadas e passes decisivos, como no contra-ataque no qual serviu Nenê, ainda no primeiro tempo. Depois do jogo, Eguinaldo era só alegria.

"Vitória muito importante dentro de casa, garantimos os 3 pontos, a torcida fez um papel incrível no apoio. Feliz por começar jogando, fazer gol e ajudar a equipe. A galera me deu muito apoio, o Alex, o Nenê, o capitão Anderson Conceição. Estou à vontade na equipe. Estou livre para fazer o que vem na minha mente, me deixam solto para jogar".



Vale lembrar que Eguinaldo jogava futebol na várzea do Maranhão até chegar ao Artsul e despertar o interesse do Vasco. O atacante já foi comprado pelo Cruz-Maltino, que renovou o contrato até 2027. O jogador destacou a rapidez com o que o sucesso chegou até ele.

"É uma emoção muito grande. Eu converso com os meus companheiros que as coisas estão acontecendo muito rápido na minha vida. Cheguei aqui no ano passado e já estou no profissional fazendo gol, ajudando a equipe. Agora é pensar no Brusque e conquistar mais 3 pontos", afirmou Eguinaldo, que completou.

"Toda criança sonha com isso, em ser jogador de futebol e ser ovacionado pela torcida e graças a Deus eu consegui isso dessa torcida linda que sempre está nos apoiando".

Eguinaldo está confirmado para a partida contra o Brusque, sábado (3), fora de casa. Após o jogo, o atacante se apresenta à Seleção Brasileira Sub-20, como o próprio revelou.

"Depois do jogo do Brusque eu vou para a Seleção. Se Deus quiser fazer um bom jogo, conquistar os 3 pontos, tomara que eu faça gols e depois me apresento à Seleção".

A Seleção Brasileira Sub-20 vai disputar um quadrangular em Punta del Leste, no Uruguai, contra o país anfitrião, Argentina e Uzbequistão. Por causa desse compromisso, Eguinaldo vai desfalcar o Vasco contra o Grêmio, em jogo que será realizado no dia 11 de setembro.