Emílio FaroDaniel RAMALHO/VASCO

Publicado 01/09/2022 09:00 | Atualizado 01/09/2022 09:10

Rio - Após duas derrotas seguidas, o Vasco voltou a vencer na Série B. Com um certo sufoco, o Cruzmaltino levou a melhor sobre o Guarani, em São Januário. Os três pontos fizeram a equipe carioca pular para a terceira colocação na tabela. Após o fim da partida, o técnico interino, Emílio Faro, comemorou o resultado positivo e voltou a afirmar que o Vasco irá conseguir o acesso.

"Escutei uma fala um tempo atrás. "O Vasco é para os fortes". Uma equipe que vem de dois resultados ruins. Uma equipe testada e contestada. Uma equipe muito forte e está preparada. Uma equipe que vai ter embates, mas vai dar respostas. Uma equipe comprometida. Esse é o recado que eu tenho que dar. Uma equipe nova, um trabalho que se iniciou em dezembro com o Zé Ricardo. Eu posso afirmar. Não vai ser fácil, mas vai valer a pena. Vamos colocar o Vasco na Série A. A luta agora é conseguir os resultados fora de casa para trazer uma sensação de alívio", disse.

Emílio também falou sobre a sua permanência na função. Nos últimos dias, a possibilidade do Vasco contratar um técnico vem crescendo. O interino afirmou que até o momento, ele não foi informado sobre uma mudança na sua função.

"Como funcionário do Vasco o treinador sou eu. O comando está comigo. Hoje quem é o treinador sou eu. E sou funcionário do Vasco. O que posso dizer? O tema hoje na preleção é que a gente fizesse a nossa parte. Não importa o que vai acontecer. Importa o que a gente vai fazer. A gente sabe que no nosso domínio quem manda somos nós. Estamos invictos em casa. Trouxemos essa confiança para evitar a pior situação, que é um campeonato interno. Hoje subimos para o terceiro lugar. Avançamos", disse.